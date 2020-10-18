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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde korkutan deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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