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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel 13.01.2022, 06:56 13.01.2022, 07:14
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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#Ege denizi
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