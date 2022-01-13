Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 13.01.2022, 06:56 13.01.2022, 07:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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parçalı bulutlu
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