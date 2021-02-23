Kovid-19 pandemisi nedeniyle merkezin yüzde 50 kapasiteyle çalıştığına değinen Sümer, engelli çocukların uzaktan eğitim sürecinde en çok tablete ve diz üstü bilgisayara ihtiyaç duyduğunu aktardı.

"Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası

Sümer, derneğin engelli bireylerin eğitimine destek olmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlatacağı "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde 1 yıl süre ile yardım toplanacak kampanya kapsamında toplanması planlanan 20 milyon liralık bir bütçeyle 7 bin 104 engelli öğrencinin eğitimine destek olabilmeyi ve hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye genelinde tüm şubelerle birlikte kampanyamız başlatılacak. İnşallah 3 ay içinde istediğimiz rakamlara ulaşırız. Şu an çocuklarımız en çok tablet ve laptopa ihtiyaç duyuyor çünkü çoğu öğrencimiz evden çalışıyor. Kampanya süresinde 150'si lise, 350'si üniversite öğrencisi olmak üzere 500 engelli öğrencimize 10 ay boyunca eğitim bursu vermeyi hedefliyoruz. 3 bin 920 engelli öğrenciye eğitim materyali yardımı yapacağız."

Nejla Sümer, toplumun yüzde 11,6'sının engellilerden oluştuğunu kaydederek, "Engelliliğin bir kusur değil bir beden yapısı olduğunun düşünülmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz sınıflarda kaynaştırma eğitimlerinde bazı sorunlar yaşıyor. Engelliliğin çocukların yapısı olduğunu kabul edilirse, çocuklarımızın eğitimi aksamaz." dedi.

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