Emeklilikte yaşa takılanlar için verilen İYİ Parti önerisi kabul edildi

Emeklilikte YaşaTakılanlar (EYT) ile ilgili Meclis Araştırma Önergesi, AK Parti'nin ret oylarına karşı muhalefet oylarıyla kabul edildi. Emeklilikte yaşa takılanlar önergesinin görüşülmesi Meclis'te kabul edildi. İYİ Parti, CHP, MHP ve HDP mecliste tüm muhalif partiler olarak ittifak halinde önergenin kabul edilmesini sağladı. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, erken emekliliğe ilişkin, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Vatansever halkım, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir. Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerini bozmaya gönlümüz rıza gösteremez. Bu adım ya da kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bunun bedeli ülkemize çok ağır olur" demişti. Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasını ise dün yapmış ve " MHP ile AF, emeklilik ve andımız konusunda farklı düşünüyoruz. Emeklilitke yaşa takılanlar için gerekenler söylenmiştir. Meclis'e gelir, görüşülür" demişti.

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:43