Emin Çölaşan'a hapis istemi ile iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında iddianame düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 16:19