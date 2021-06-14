banner39

Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfı toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Maarif Vakfı istişare toplantısına katıldığını belirtti.

Güncel 14.06.2021, 21:16
Emine Erdoğan Brüksel'de Maarif Vakfı toplantısına katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Liderler Zirvesi vesilesiyle Brüksel'de, Maarif Vakfının düzenlediği istişare toplantısında sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve kız öğrencilerimizle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yaptık. Her birine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
banner53
#emine erdoğan #Brüksel #Maarif Vakfı
Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?