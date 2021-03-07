Emniyet raporu ortaya çıkardı: FETÖ yeniden yapılanma içinde

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2020 Faaliyet Raporu’nu açıkladı.Raporda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar yer alırken, FETÖ'ye ilişkin dikkat çekici bir tespit yapıldı.

FETÖ'nün geçmiş ya da güncel suç faaliyetlerini deşifre etmeyi hedefleyen planlı operasyonlara ağırlık verilmesini sağlamak için elde edilen bilgi ve belgelerin analiz edilerek illerdeki KOM birimleriyle paylaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı şeklinde istihbari bilgiler alındığı ve bu doğrultuda da önleyici çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, kaçak konumda bulunan örgüt üyelerinin saklandığı, örgütün yeniden yapılanması amacıyla toplanılan, gaybubet evlerin tespitine yönelik teknik takip unsurlarını da içeren soruşturmalar yapıldığı aktarıldı.

TÜM YÖNLERİYLE DEŞİFRE

FETÖ yapılanmasının tüm yönüyle deşifre edilmesi ve hala işlem görmemiş örgüt üyelerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilirken, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

-Kamu kurumlarında halen aktif olarak çalışan, ihraç edilmiş veya görevden uzaklaştırılmış şahıslara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

-Örgüte müzahir şirket ve derneklere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

-Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

-Örgütün finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ile birlikte örgüte finansal kaynak sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturmalar devam etmektedir.

-Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan firari durumdaki örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

-İtirafçı olan örgüt üyelerinin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda örgütün yapılanması ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkarılmaktadır.

Yenişafak