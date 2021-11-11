Emniyetin "video" genelgesine Danıştay engeli
Polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesi Danıştay tarafından durduruldu.
Güncel 11.11.2021, 14:11 11.11.2021, 14:15
Danıştay 10. Dairesi, polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.
Kararda, söz konusu genelgenin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.
Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.
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