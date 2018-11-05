Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti.