Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda 5 ay aradan sonra yüzde 20'nin altına inerek yüzde 19,67 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceğini hesapladı. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.