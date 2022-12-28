Engelli indirimi uygulamayan seyahat firmasına 35 bin TL ceza kesildi

Kurumun kararına göre, "pulmoner, hiper tansiyon, geniş Ventriküler Septal Defekt, eismenger sendromu" tanıları nedeniyle yüzde 100 oranda engelli raporu bulunan bir kişi, İstanbul'dan İzmir'e gitmek için bir seyahat firmasından otobüs bileti almak istedi.

Gişedeki görevliye engelli olduğunu belgeleyen kimlik kartını ibraz eden ve engellilere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalanmak isteyen kişiye, çeşitli gerekçeler öne sürülerek indirimli bilet verilmedi, tam bilet ücreti tahsil edildi.

Daha önce de benzer sorunları yaşayan kişi, engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek, TİHEK'e başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığını belirterek, seyahat firmasına 35 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurumun kararında, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin ücret tarifelerini düzenleyen 56'ncı maddesinin 11'inci fıkrasında engellilere, engellilik oranına göre indirim yapılacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerde de engelli haklarına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu belirtilen kararda, bu düzenlemeler kapsamında ilgililere sorumluluklar yüklendiğine işaret edildi.

Muhatap şirketin başvuru konusu olayda sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığı aktarılan kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Muhatap şirket, engelli olan başvuranı indirimli bilet uygulamasından gerekçesiz, orantısız ve makul olabilecek hiçbir sebep olmadan faydalandırmamış, bu haliyle de başvurana karşı makul düzenleme yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, engellilik temelinde eşitlik ilkesi ile ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kanaatine varılmıştır."