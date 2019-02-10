Enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle toplantı düzenleyecek. Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.