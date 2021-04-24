Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı

Gıda kolilerini teslim alan muhtarlar bu kolileri köy ve mahallelerindeki sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar.

Adem İnam, Ensar Vakfı olarak her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştıklarını bu kumanya kolileri ile bu sene 650 ailenin erzak ihtiyacını hafifletmeye çalıştıklarını ifade ederek yardım kolilerine destek veren başta Vedat Emeksiz olmak üzere tüm bağışçılara ayrı ayrı teşekkür etti.

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