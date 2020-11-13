Enver Aysever hakkında dini değerleri aşağılama suçundan dava

Gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından hazırlanan iddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabı aracılığıyla "dini değerleri alenen aşağılama" suçunu içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Aysever'in 20 Mart'ta bol giyimli, elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını gösteren Birol Çün imzalı bir karikatürü, "Sadece bu sorun" ve "Neymiş asıl mesele, anladık mı?" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı bildirildi.

Sanık Aysever'in polisteki ifadesine de yer verilen iddianamede, söz konusu karikatürün kendisine ait olmadığını, ünlü karikatürist Birol Çün'e ait olduğunu, karikatürü ülkenin inanç sahibi insanlarını manipüle eden, dini ticarete alet eden insanlara yönelik eleştiri olduğunu gördüğü için paylaştığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, Aysever'in paylaştığı karikatürün "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, "Bahse konu bir kesimin benimsediği dini değerlerden maksat inanç sistemi, dini büyükler, ibadet ve yer şekilleri gibi o inanışı temsil eden ve inanlarca dini kıymet atfedilen her türlü şeydir. Örneğin Müslümanlar için oruç tutma, hac farizası, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek dince kutsal sayılan değerlerdendir. Dini değer olarak inanışlarla birlikte o dine ait yapılar, ibadethaneler de bu suçun konusunu oluşturabilir." denildi.

Somut olayda, sanık Aysever'in sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürün içeriği, paylaşım tarihi itibarıyla ülke ve dünya çapında meydana gelen virüs salgını, salgının yayılış nedenleri bakımından kamuoyuna yansıyan tartışmalar, yayılmasını engelleme konularındaki gündem maddeleri ve kamuoyunun paylaşıma yönelttiği tepkilerin bir bütün olarak değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Aysever'in paylaşımı "dini değerleri alenen aşağılama" kastıyla yaptığının anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, Aysever'in bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Enver Aysever ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan, söz konusu karikatürü çizdiği belirtilen Birol Çün hakkında ise İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: AA