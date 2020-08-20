Erbakan’ın yakın arkadaşı Mercümek'in eşi vefat etti

Altı ay önce beyin ameliyatı geçiren ve evinde tedavisine devam edilen Milli Görüş hareketinin lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından Süleyman Mercümek’in eşi Nimet Mercümek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Mercümek için dün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ

Törene Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti eski milletvekili Harun Karaca, Saadet Partisi yöneticileri ile yakınları katıldı. Merhumenin naaşı cenaze namazının ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.