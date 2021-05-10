Erbaş'tan Mescid-i Aksa tepkisi

Erbaş, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde düzenlediği basın açıklamasında, işgalci terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisinde olduğunu söyledi.

İsrail'in tam bir barbarlık ve vahşetle Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalıştığını vurgulayan Erbaş, "Gözü dönmüş canavarlar, Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun." diye konuştu.

İşgalcilere seslenen Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak. İnsanlığın vicdanına sesleniyorum: İnsanlığın en kadim şehri, ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor, evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin, insanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk, özgürlük ve insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir. Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları; Kudüs'ün, peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz, Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vicdanında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam dünyasına da seslenerek, şunları kaydetti:

"Ey Müslümanlar, Müslümanların liderleri, önderleri, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi vahyin şehrine umursamaz kılan, masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı, insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar, insanlık vicdanında, tarihin ve geleceğin önünde mahkum, alemlerin Rabb'inin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır."

Erbaş, tüm Müslümanları ve insanlığı, eli, dili, kalbi ve tüm imkanlarıyla Kudüs'e sahip çıkmaya davet ederek, bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Aziz Türk milletinin bugün olduğu gibi bundan sonra da Kudüs davasına sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Erbaş, "Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okunacak ve dualar edilecektir." diye konuştu.

AA