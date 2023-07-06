Erdem Beyazıt rahmet ve minnetle anılıyor

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Bu toprağın şiirini söyleyen gür seslerden biriydi şair Erdem Beyazıt. Üç sene evvel İstanbul Özel Acıbadem Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 69 yaşındaki sanatçı akciğer kanserine yenilmişti.

Köklü şiir geleneğimizin müstesna şairi ‘Önden giden atlılar’a karışalı 15 yıl oldu.

MAVERA DERGİSİNİN SEMBOL İSİMLERİNDENDİ

Bir döneme damgasını vuran Mavera dergisi ekolünün sembol isimlerinden, ‘Yedi güzel adam’dan biriydi Erdem Beyazıt.

Beyazıt, Büyük Doğu ve Diriliş okulunda yetişip heybesinde biriktirdiklerini Mavera’da ardından gelenlere aktardı. Kimi şair dostları O’nun şiirinin Yunus’unkiyle akrabalığı olduğu söyler.

'ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TATTIK BİZE NE YAPSIN ÖLÜM'

5 Temmuz 2008’de yakalandığı Akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Vefatının üçüncü yılında Beyazıt, hayırla yadediliyor. Hayatı olduğu gibi hastalığını da tevekkülle karşılayan Erdem Beyazıt, “Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm/Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” diyordu bir şiirinde.

Şair Mustafa Özçelik, “Onda Dede Korkut bilgeliği, Dadalaoğlu yiğitliği, Fuzuli coşkusu da var elbette. Yine Onda Necip Fazıl metafiziğinden Sezai Karakoç derinliğine kadar pek çok unsur var. Ama o bütün bu beslenme kaynaklarını kendinde harmanlamış, bunları özümsemiş özgün bir şair olarak eserler verdi.” diye tarif eder Erdem Beyazıt’ın şiirini.

Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’la başlayıp M. Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören kuşağıyla devam eden şiir geleneğinin temsilcilerindendi Erdem Beyazıt.

Türk şiirine insani ve islami duyarlılığı estetik bir edebi üslup içinde taşıyan Beyazıt’ın ‘Sebep Ey’, ‘Sana, Bana, Vatanıma, Memleketimin İnsanlarına Dair’ gibi usta işi şiirleri de bu anlayışın en özgün örneklerinden.

Sanat hayatı boyunca pek çok ödülün sahibi olan Bayazıt’ın şiir ve yazıları,ülkemizin önde gelen edebiyat dergilerinde yaynlanıyordu.

Eserleri: Sebeb Ey İlk şiir kitabı 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları, Risaleler son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı, Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı, İpek Yolundan Afganistan'a:1981'de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı, Gelecek Zaman Risalesi – 1998 İz Yayınları.

ŞİİRLERİNDEN BAZILARI

Kuş Sayfaları

Bir tren atılır kurşun gibi geceye

Demir gibi gök yüklü tren karanlığın ürpertisine girerken

Ötede kuşlar derlenir ana olurken bir gün doğumuna

Kent horozlarla uyanır sularla gerinir zamana

geçerken ezanla

Sayfalar sayfa olurken Kuran'la

Bir kuş yağmuru boşanır bilmediğim bir yerden

Bir boranın patladığı bir yerden

Güvercinler

Bir ağaç bir mezartaşını yutuyordu çarşıkapıda

"İçimizde kıpırdanırken İstanbul"

Bir çocuk mabedlerin susamışlığını satıyordu

Sesini hatırlayamadığımız bir su testisinde

Güneş sanki günahımızdı üstümüzde.

Sonra bu güvercinler niye varlar

Bir anıyı yaşatmak için mi

Ölümsüz bir ses mi taşımak için ötelere

Avuç içlerinde camilerin.

O-Evrenin Efendisine

Dünyanın ağırlığına eklesek,

Yıldızları, ayı, güneşi

Yine de ağır basarsın ey kalbim

Ey kalbimin güneşi....

Susmak

Ey sesimi keskin bir bicak gibi

Kininda saklayan cag

Ey sabirla bileyen günlerimi.