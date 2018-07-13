Erdoğan 1921 TBMM açılışını yaşattı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nin yapılacağı eski TBMM Binası'na geldi. İlk Bakanlar Kurulu meclis açılışı 1921 yılındaki ilk hükümetin açılışındaki gibi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni meclisin açılışı öncesi Cuma namazını Hacı Bayram Veli camiinde kıldı. Açılış için eski TBMM Binası'na geldi.

Kurtuluş savaşı sonrası kurulan ilk hükümetin resmi açılışının tüm dünyaya duyurulması gerekiyordu ve meclisin açılma tarihi olarak 21 Nisan 1920 Çarşamba olarak belirlenmiştir. Bu tarih Mustafa Kemal Paşa’nın önüne geldiğinde paşa bu duruma itiraz eder ve "hayır" der. "Hayır, madem bu kadar bekledik, iki gün daha bekleyelim ve açılışı mübarek güne getirelim."

Paşa’nın ihtarından sonra tüm cihana TBMM’nin resmi açılışının 23 Nisan 1920 Cuma diye duyurulmuştur.

Tarih; 23 Nisan 1920. Yer; Ankara Hacı Bayram Veli Camii.. Günlerden Cuma. Hacı Bayram Veli Camii’nde kalabalık bir cemaat bulunmaktadır. Cuma Namazının kılınmasının ardından okunan Kur’an-ı Kerim, kesilen kurbanlar, Hatm-i Buhariler ve padişaha bağlılık yeminlerinin akabinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi…

Aradan geçen 98 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin ilk meclisinin açılış töreninde yine aynı çizgiyi izleyerek 1.Hükümetin ilk meclis oturumunu Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 16:20