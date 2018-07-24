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Erdoğan'a ABD Kongresi'nin F-35'lerin teslimatının durdurma kararı soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Kongresi'nin F-35 teslimleri konusundaki 'durdurulma' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi

Erdoğan'a ABD Kongresi'nin F-35'lerin teslimatının durdurma kararı soruldu

Dünya Bülteni Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ABD Kongresi'nin Türkiye ile ortak yapılan F-35 savaş uçaklarının teslimatı ile ilgili alınan teslimatların durdurulması kararı ile ilgili gazetecilerin yönelttiği soruya " endişem yok" diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "(F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı) Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz" dedi.

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