Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adayları açıklandı

Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı

AK Parti'de bugün 14'ü büyükşehir 40 ilin belediye başkanları açıklandı. Pazartesi diğer 41 il açıklanacak. 

AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman: Beyin Cerrahı, Doktor, Süleyman Kılılç

Amasya:  Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar,

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atila

Düzce: Faruk Özlü

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

Karabük: Burhanettin Uysal

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya: Selahattin Gürkan

Nevşehir: Rasim Arı

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Hilmi Güler

Rize:Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ:Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 16:23
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