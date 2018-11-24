Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklıyor

AK Parti'de bugün 14'ü büyükşehir 40 ilin belediye başkanları açıklanacak. Pazartesi diğer 41 il açıklanacak.
AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adıyaman: Beyin Cerrahı, Doktor, Süleyman Kılılç
Amasya: Cafer Özdemir
Antalya: Menderes Türel
Ardahan: Yunus Baydar,
Artvin: Mehmet Kocatepe
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman: Murat Güneştekin
Bayburt: Fatih Yumak
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bolu: Fatih Metin
Burdur: Deniz Kurt
Bursa: Alinur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Diyarbakır: Cumali Atila
Düzce: Faruk Özlü
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 15:29