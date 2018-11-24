Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklıyor

AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adayları açıklanıyor

Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklıyor

AK Parti'de bugün 14'ü büyükşehir 40 ilin belediye başkanları açıklanacak. Pazartesi diğer 41 il açıklanacak. 

AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman: Beyin Cerrahı, Doktor, Süleyman Kılılç

Amasya:  Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar,

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atila

Düzce: Faruk Özlü

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 15:29
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