Erdoğan Aktaş, RTÜK'ten lisans bekleyen Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu

Şubat ayında Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptığı Haber Global'den istifa edip Habertürk ekranlarına geri dönen Erdoğan Aktaş, 10 yıl sonra döndüğü kurumdan ayrılarak RTÜK'ten lisans bekleyen Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Sözcü TV'de hem Genel Yayın Yönetmeni hem de Genel Müdür olarak görev yapacak olan Aktaş kısa zamanda yayına çıkması hedeflenen televizyon kanalının kuruluş çalışmalarını yürütecek.

Deneyimli isim son olarak Haber Global'de 2 yıl boyunca Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturmuş, istifasının ardından Habertürk TV'de program yapmaya başlamıştı.

RTÜK, yayına başlamayan kanala ceza vermişti

Sözcü gazetesinin televizyon kanalı için RTÜK'e 27 Şubat'ta yaptığı başvuru halen onaylanmamış, Sözcü gazetesi imtiyaz sahibi Burak Abatay'ın Sözcü TV'yi kurmak satın aldığı "Sivas SRT" kanalının kendi logosu yerine "SRT Sivas" logosunu kullandığı gerekçesiyle, kanala idari para cezası verilmişti.

Erdoğan Aktaş kimdir?

1967 doğumlu gazeteci, yazar Erdoğan Aktaş İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Üniversite döneminde Güneş Gazetesinde muhabir olarak çalışma hayatına atıldı. Ardından Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak görev yaptı.

Aktaş, 1993 yılından bu yana televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çeşitli kanallarda görev aldı.

Erdoğan Aktaş, 8 sene süreyle görev yaptığı NTV’de 1999-2005 seneleri arasında Yakın Plan programını hazırlayıp sundu.

2005-2008 yılları arasında Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan Erdoğan Aktaş; 2008’de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni, 2009 yılında ise A Haber Kurucu Genel Müdür ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.Bu arada yine A Haber kanalında “Memleket Meselesi” ve “90’a” programlarını hazırlayıp sundu.

1 Ocak 2016'da CNN Türk'ün Genel Müdürü oldu. 2018'in Mayıs ayında kanalla yolları ayrıldı.

Aktaş 9 Ekim 2018 tarihinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar Haber Global kanalının Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Ardından 'Gece Raporu' isimli programla 10 sene sonra Habertürk ekranlarına geri döndü.