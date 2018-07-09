Erdoğan: Başkan diyebilirsiniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki yemini ile birlikte parlamenter sistem sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

"İnşallah bundan sonraki daha güzel olur"

Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" cevabını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.

Vatandaşlar Erdoğan'ın makam aracını karanfillerle donattı

Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı

Erdoğan, and içmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 17:43