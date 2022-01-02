banner39

banner35

Erdoğan Başkanlığındaki kabine yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Güncel 02.01.2022, 09:35
Erdoğan Başkanlığındaki kabine yarın toplanıyor

 Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak.

Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

banner53
#Kabine toplantısı #Erdoğan
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?