Erdoğan Başkanlığındaki kabine yarın toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.
Güncel 02.01.2022, 09:35
Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak.
Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü