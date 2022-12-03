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Erdoğan bazı isimleri görevden aldı, yeni atamalar yaptı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Güncel 03.12.2022, 09:01
Erdoğan bazı isimleri görevden aldı, yeni atamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.

Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.

#atama #görevden alma
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