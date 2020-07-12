Erdoğan Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Mehmed Fırıncı ile Ayasofya’nın açılışını konuştu. Fırıncı'yı arayan Başkan Erdoğan “Hayırlı Mübarek Olsun” dedi.

“Dualarınız, gayretlerinizle Rabbim Nusretini gönderdi. Elhamdülillah bugünlere geldik” diyen Başkan Erdoğan’a Fırıncı da “Nasıl bayram yaptık. Bugün akşam namazını Ayasofya’nın önünde kıldık. Size de dua ettik. Doğrusu Sungur ağabeyin vefatından sonra, bizi davet etmiş. Orada söylemiştiniz. ‘Zemininin hazırlanması’ diye ve hazırlandı, hazırlandı, hazırlandı. Geldi Elhamdülillah Allah razı olsun nasıl dua edeceğimizi bilemiyoruz.” dedi.

“Bütün kardeşlerimize çok çok selam İnşaAllah” diyen Başkan Erdoğan “24 Temmuz’a kadar yapacağımız şeyler var. Hazırlaycağız orayı İnşaAllah kadınlara da özel yerler yapacağız. Bütün kardeşlerimizin dualarını bekleriz” diye konuşmasını tamamladı.

Kaynak: Haber 7