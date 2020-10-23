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Erdoğan: Berlin’deki inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin’de ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Berlin’deki inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Berlin’de ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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