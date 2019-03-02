Erdoğan: Bu yıl sonu itibarıyla işsizlik ile ilgili önemli bir hamle yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Rize'de miting düzenledi.

"Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz hükümet olarak 17 yılda 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ama buna gölge düşürmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, sözlerine "Kadınlarımızın gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Geçtiğimiz ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ekonomik saldırı sonrası istihdamda daralma ortaya çıktı ama kontrol altına aldık. Ekonomik dalgalanmaların etkilerini de önemli ölçüde atlattık" diye devam etti.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte işsizlikle ilgili yapacakları hamleyi şöyle duyurdu:

"İnşallah bu yıl sonu itibarıyla işsizlikte de önemli bir hamle yapacağız. 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2,5 milyon kişiye iş sağlamak. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olacağız."

Kaynak: Dünya Bülteni