Erdoğan, Cüneyt Arkın için taziye mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güncel 28.06.2022, 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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