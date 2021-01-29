Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bilim Kurulu'nun ifadeleri benim için önemli ben vefat sayılarındaki düşüşe bakıyorum. Mutasyonla ilgili olumsuz bir gelişme var. Cafeler ve okullarla ilgili adımlar atmaya gayret ettik. Lokanta ve cafe gibi işletmeleri esnetme gibi bir düşüncemiz var. Esnafa bütçe destek yardımı yapacağız. Fakat bu süreç içersinde sebze, meyve ve kuru gıda da fiyat farkı çok var. Vatandaşın ezilmesine tahamül edemeyiz. Süreç böyle devam ederse çok ağır cezalar gelir.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 14:27