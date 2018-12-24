Erdoğan'dan Hülagu ile Kadıhan'ın hikâyesi

Engellilerin Kamuya Atanması Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ."Sahipsiz kalmış her çocuğun anası da babası da devlettir" dedi.

Hülagu ile Kadıhan diyaloğunu anlatan Erdoğan, hikâyeden, “Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah’ın bize verdiği nimetlerin kıymetin bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki mal mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi" sözlerini anımsatarak, "Anladık mı? Birbrimizle uğraşmayı bırakacağız birbirimizi Allah için seveceğiz. Eğer biz nankörlük yoluna saparsak akıbetimiz eninde sonunda böyle olur" diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 15:28