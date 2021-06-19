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Erdoğan'dan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı: 'Hayırlı olsun'

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajlarını iletti. Erdoğan, "Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Güncel 19.06.2021, 16:12
Erdoğan'dan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı: 'Hayırlı olsun'

 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan: "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım."

Kaynak: AA
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#Erdoğan #iran #seçim
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