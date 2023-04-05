Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki

israil'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine en sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırılarına sert tepki göstererek, "Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir. Bunun adı zulüm ve provokasyon siyasetidir" dedi.

Erdoğan, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsrail polisinini ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz. İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum.