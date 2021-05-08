Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemize gerçekleştirdiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
Güncel 08.05.2021, 20:49 08.05.2021, 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.
AA
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