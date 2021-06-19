Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya kınama: 'En ağır cezayı alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük gerileme söz konusu değil ama yerel yönetimde durum iç açıcı değil. Su fiyatları ortada... Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da bu böyle. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılacak ve en ağır cezayı alacaktır.

Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

Biz bir davayız. Bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Bırakın gidenler gitsin.

Muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetine örnek oluşturabilecek vizyona sahip olmadığını anlatmalıyız.

İYİ Partili kardeşlerimize sesleniyorum:Cumhur İttifakı olarak biz bu yolda milletin sesiyiz.

İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin tüm ilişkileri ortaya çıkarılacak ve en ağır cezayı alacaktır."

NTV