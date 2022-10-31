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Erdoğan'dan Mevlüde Genç'e taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Güncel 31.10.2022, 15:34
Erdoğan'dan Mevlüde Genç'e taziye

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

Genç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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