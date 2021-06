Erdoğan'dan müjde: 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık.

Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır.

Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.

Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz.

Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.

Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

Mendireği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde dünyayı ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir.

Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat. Filyos yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İlk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından Mayıs ihracat rakamlarımız yeni rekorlarla açıklandı. Yüzde 7'nin devam edeceğinin ispatı Mayıs ayında gerçekleşen ihracattır.

Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor.

Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka sevindirici haberdir. Artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme, kuru yük ticareti hacmine sahiptir. Üst yapı, ekipman ve işletme süreçleri yap, işlet, devlet modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez, bunu bizim ekibimiz bilir.

Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının, boğazların yükünü hafifletecek Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryoluyla güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır.

Limanın inşasında emeği geçen bakanlığımızdan, yüklenici firmaya, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Filyos Limanı aslında Filyos Vadisi Projesi'nin parçasıdır. Endüstri bölgesi, limanı, demiryolu ve ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi kompleksi sunuyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni bu vizyonla ilan ettik. Bölge 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Havalimanı, demiryolu, karayolu bağlantılarına sahip muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor.

Büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması, dış ticaret açığının azalması konusunda çalışacak. Özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak.

İnşallah önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretim, ihracat, istihdamına çok önemli bir katkı sunacak.

Bu bölgenin stratejik özelliğini arttıran bir diğer husus da, evet biliyorum heyecanla bekliyorsunuz. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğalgazın kara bağlantılı ve işleme tesisine ev sahipliği yapacak olmasıdır. Fatih sondaj gemiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetti.

Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle sismik araştırmalarını hem de sondaj araştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün bunları yaparken 'acaba kim ne der' yok, ya 'biz ne deriz' var. Karar bizim.

Şimdi yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih Sondaj Gemimiz Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı, hayırlı olsun.

Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işte her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız. Deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde geldiğimiz yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.

Nice sıkıntı, tuzak, sabotaj, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik.

Ecdadımız Fatih gemileri karadan yürütmüştü, biz de sinsi ayak oyunlarını, ekonomik engeli aşarak ülkemizi 2023'ün eşiğine getirdik. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm aşamalarda emeği geçen, katkısı olan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Diyarbakır ve Kırklareli'deki üç kuyuda yeni petrol keşfi yapmıştık. Son 3 yılda günlük petrol üretimimizi 61 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl arttırıyoruz. 96 bin megawatın 61 bin megawatını yerli enerji olarak hallettik.

İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megawat civarındadır. Halihazırda 1000 megawatlık güneş enerjisiyle ilgili yatırım sürecini tamamladık. Bu yıl toplamda 4 bin megawatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Santrali'nin 3. temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz.

Kamil odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser... Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Demokrasi ve özgürlükleri toplumun her kesimine yayan yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik.

Filyos'u ülkemizin kara, demir, hava yollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgede hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldak, Karabük, Bartın ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz daha çok istifade edeceklerdir.

Ülkemizi terör örgütleri ve bölgesindeki kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte burada açılışını yaptığımız, temelini attığımız tesisler, müjdesini paylaştığımız haberlerdir.

Ülkemizle birlikte tüm dostlarımızın da sevinçle takip ettiğine inandığım açılış ve temel atma törenlerimize geçiyorum.

Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz Yavuz, Fatih ve Kanuni isimlerini taşıyan üç derin sondaj gemilerine sahiptir. Maşallah Fatih gemimiz halen Türk Ali 2 kuyusunda sondaja devam ediyor. Kanuni gemimiz Fatih gemimizin doğalgaz keşfettiği kuyularda üretim için gereken testleri ve tamamlama faaliyetlerini yürütecek.

Akdeniz'de görev yapan Yavuz gemimize geçmeden önce Cem Erdem Bey'i şöyle bir dinleyelim. Cem Bey buyur bakalım."

CEM ERDEM: Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda Kanuni sondaj gemimizle Karadeniz'de Türkali 2 lokasyonunda sondaj ekipmanlarımızın testlerini sürdürüyoruz. Saygılarımla arz ederim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Cem Bey bütün Türkiye sizleri dinliyor. Yavuz gemimiz ise Taşucu Limanı'nda bakımda inşallah o da yakında faaliyet sahasına dönüp sondaja başlayacak.

MELİHAN BİLGİN: Sayın Cumhurbaşkanım kara işleme tesislerinin temel atma töreni için hazırız, arz ederim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sizleri de tüm ülkemiz dinledi, dinliyor. İkinci bağlantımız da Filyos Doğalgaz Kara Bağlantısı ve Gaz İşleme Tesisi Temel Atma Töreni'ydi.

Bu tesisin inşası gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacaktır. Bu tesisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Son olarak da inşallah Filyos Limanımızın açılışını yapıyoruz. Şimdi buradan talimatı veriyoruz ve temel atma törenine geçiyoruz. Gerek Deniz Operasyonları Dairesi Başkanımız Cem Erdem'le gerek Melihan Bilgin ve ekibiyle. Miskerleri çalıştırabiliriz. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.

Şimdi de son olarak Filyos Limanımızın açılışını yapıyoruz. Tüm emeği geçen kardeşlerime şahsım, milletim adına, çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim yâr, yardımcımız olsun. İnşallah tüm bu petrol kuyularından, doğalgaz kuyularından da bereketli inşallah neticeler almayı Rabbim bizlere nasip etsin.

Filyos Limanı'na 2 milyar 223 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Doğu'da Trabzon, güneyde Mersin, Batı'da İzmir Çandarlı limanlarını kuzeydeki Filyos'la tamamlayarak ülkemizin dört bir yanını kuşatmış oluyoruz. Bu liman aynı anda 13 gemiye hizmet verebilecek kapasitesiyle gerçekten önemli kuru yük, konteynır ve kargo merkezi olacaktır."

