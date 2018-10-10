Erdoğan'dan ODTÜ'nün pankartçılarına çay

2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 4 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çaya davet edildi..

Başkan Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencileri çaya davet ettiği ortaya çıktı. Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla verilen cevap ile birlikte bu olayı köşesinden şöyle aktardı:

“İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım. 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay daveti gitmiş.

Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik... Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan’ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı... Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir!

Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say’a telefonla taziyede de bulunmuştu.”

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde üzerinde Tayyipler Alemi yazan pankart nedeniyle gözaltına alınan 5 öğrenciden 4'ü tutuklanmıştı. Öğrenciler 1 ay hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı.