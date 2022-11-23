Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" dedi.
Güncel 23.11.2022, 12:41 23.11.2022, 12:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Erdoğan, "Suriye'de kontrolleri altındaki bölgelerden ülkemize herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin sözlerini tutamadıkları anlaşılmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır" diye konuştu.
Erdoğan, "Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız" açıklamasında bulundu.
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