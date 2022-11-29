Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin 2021'de turist sayısında dünyada dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmesi bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir. Amacımız, ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır" açıklamasında bulundu.