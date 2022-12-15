Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"TANAP hacmini doldurmuş durumda, TAP da öyle. Arkadaşlarımız yeni bir hattın kurulup kurulmaması konusunda çalışmaları yapacaklar ki ona göre adım atılsın"



"Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütlerimiz, savunma, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin."



"(Türkiye, Suriye, Rusya) Biz de liderler olarak bir araya gelelim, Putin’e teklif ettim, olumlu baktı. Böylece görüşmeler zincirini başlatmış olacağız."



"(Türkmen gazının Türkiye’den taşınması) 2023 başında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Bey bize resmi ziyaret yapacak. Orada bu işin noktasını koyacağız"



“(Türkmen gazının Türkiye'ye taşınması) Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan enerji bakanları detayları konuşacak. Bakana 1 ayda neticeye bağlayın talimatı verdim



"(Suriye) Petrol kuyuları koalisyon güçlerinin güvencesinde. Nereye satıyorlar, rejime. Terör örgütü satıyor. Bugüne kadar sabrettik. Artık sabır bitti."



"Darbe planına karşı Almanya'daki hissiyatı en iyi anlayacak benim halkım. Maalesef müttefikimiz Almanya'dan aynı anlayışı gördüğümüzü söylemem mümkün değil"



"(Kılıçdaroğlu'nun çocuğa istismarla ilgili açıklaması) Bu konuda samimi, dürüst değil. Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şov, hayatı şov"



"(Anayasa değişikliği) Başta İYİ Parti olmak üzere destek gelecek diye düşünüyorum. HDP'den de gelirse şaşırmayın. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir.”



"Parlamentoda kutsalımız olan aileyi dışlayacak parti göremiyorum. Mecliste bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Olumlu netice alırız."



"(2023'te son kez adaylık açıklaması) AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işin içinden çekilmesi, Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez"



"(EYT ve asgari ücret) 2023’e bu iki önemli konuyu masamızdan kaldırarak girelim diyoruz. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız."



"Siyasetin er meydanı sosyal medya değil. Siyaset doğrudan milletle yapılır. Milletle hasbi gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka güç engelleyebilir."