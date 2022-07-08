Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Güncel 08.07.2022, 16:39 08.07.2022, 16:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
27
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü