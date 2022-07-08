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Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Güncel 08.07.2022, 16:39 08.07.2022, 16:41
Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
#Erdoğan #şehit
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