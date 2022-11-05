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Erdoğan'dan şehidin ailesine taziye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.'dan şehit Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Güncel 05.11.2022, 12:58
Erdoğan'dan şehidin ailesine taziye mesajı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

#Erdoğan #Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan
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