Erdoğan'dan şehidin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.