Erdoğan'dan selin vurduğu Rize'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün tabi iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma. Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. İlçemizde maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta meydana gelen sel felaketi ise Rize'mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı.

Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmlet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli ollmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda enerjide, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur.

Selden zarar gören vatandaşlarımıza ilgili yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez Çayveli, Güneysu ile 119 köyde hasar tespitleri 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içerisinde tamamlanmıştır.