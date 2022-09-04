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Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" paylaşımında bulundu.

Güncel 04.09.2022, 14:01
Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

#Sivas Kongresi
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