Erdoğan: 'Dertleri ülkeyi yönetmek değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma adımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.

Dün Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda da ifade ettiğim gibi sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüvviyetindedir. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Küçükkuyu-Ayvacık yolu Asos ve Troya Tünelleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Malatya Hekimhan yolu ile İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. Togg fabrikası ile ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilinin seri üretim heyecanını yaşadık. Gaziray ile sanayinin ve kültürün şehri Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorununu çözdük.

Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu barajandan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ülkemizin en büyük dünyanın beşinci büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Konya üzerinden Akdeniz'e daha hızlı ve güvenli erişilebilmesini temin ettik. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. İlk Evim İlk İşyerim projesi ile 50 bin konut 1 milyon alt yapılı arsa, 50 bin iş yerini ülkemize kazandıracak adımı attık. Şehirlerimizdeki organize sanayi bölgelerinde 50 fabrikayı 100 fabrikayı aynı anda hizmete açtık. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdik.

Hepsinden önemlisi Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize Cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, buralardan ülkemiz adına elde ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandırdığımız küçüklü büyüklü yatırımları saymıyorum bile. Herşeyden önce dört ana başlık diyebiliriz. Ekonomi, diplomasi obür tarafta terörle mücadele bir diğer taraf da yine mülteci sorunu konusu. Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Bu vesileyle geçen hafta 5,9 şiddetinde bir depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz.

Diğer yandan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesi 3,9 olarak açıklanırken ikinci çeyrek büyümesi de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildi. Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023'e iyi bir giriş yapacağız.

AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin yaşadığı en bariz değişimlerden biri de yatırım, eser, hizmet algımızın çıtasının fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim toplu açılışlarımız içinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yakhlaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz hükümetleri on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. İnşallah 2023'ün her gününü her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz.

İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için az önce dinlediniz Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir diyoruz. Bunun için durmak yok yola devam diyoruz. İşte bunun için, derdimin dermanı çaresi belli yarın değil hemen şimdi doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Sizlerden hem bugüne kadar ülkemize sağladığımız kazanımları hem bugünkü sorunların yegane çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı istiyorum. Bununla kalmayıp aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına dair hayallerimizi de bıkmadan usanmadan insanımızla paylaşmanızı sizlerden özellikle bekliyorum. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Şimdi seçim yaklaşıyor, bay Kemal göreceksiniz bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Yine bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz.

Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Rabbimizin insan için ancak çalıştığı kadarı vardır emrine uygun şekilde her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprülerini tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz.

Kapısına gittiğimiz selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlar da bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız. Kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz. Korku varsa güven aşılamalıyız. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Muhabbet varsa şükranla derinleştirmeliyiz. Onu derin hale getirmek aradaki muhabbeti ne yapacaktır daha da zenginleştirecektir. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. Velhasıl ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da kendimizden ziyade istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın seçime kadarki asli vazifesi sahayı en küçük bir boşluğa meydan vermeden tutarak bu tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir.

Türkiye yeni yönetim sistemi ile özellikle söylüyorum bunların parlamenter demokrasi güçlendirilmiş parlamenter demokrasi bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir ata sözü var; Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemi ile birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette 2 ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ilkeleri ve tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Buna karşı diğer ittifak ise 6'lı masa olarak kamuoyu önüne çıkmakla birlikte henüz önünde arkasında daha kimlerin olduğu hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendileri ile eser ve hizmet siyasetinde vizyonda, programda, projede yarışmak istediğimizi söyledik. Ama bunlar karşımıza sadece tek vaadleri Türkiye'yi eski kötü günlerine döndürmek olan şekilsiz, omurgasız, arkayık bir proje ile çıkabildi.

Unutmayın, biz AK Parti kurulana kadar Türkiye'de neler görmedik ki, 8 aylık hükümetler gördük mü, bir yıllık hükümetler gördük mü, 16 aylık hükümetler gördük mü, bunla bu kadar kısa sürede kuruldular dağıldılar. Benim milletim bunları biliyor. Bu koalisyonlardan bu ülkeye bir fayda geldi mi? Gelmedi, netice alabildik mi? Alamadık, öyleyse unutmayın mümin bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz. AK Parti iktidarları ile işte 20 yıldır ne var? İstikrar var, güven var, güçlü devlet var. İşte biz bunu sağladık.

Dikkat ederseniz, bugüne kadar ne CHP'den, ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir yarasına merhem olacak hiç bir söze hiç bir teklife, hiç bir adıma rastlanmadı. Dünyanın en doğru, en güzel, en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz. Alanen bunu söyleyenler, becerebildikleri tek iş var. Anayasa değişikliği teklifi metni açıklamak oldu. Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi koruyan masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim, gözden geçirdim, ne var; Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar buna çalışmışlar. Baştan aşağı, şöyle incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Birisinin derdi ney, kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Obürünün derdi, hazine yardımları azmış dolayısıyla hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Herkese bir şeyler verelim. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Çünkü benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ne gelecek buna bakar.

Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içerisindeyse işte üçüncü çeyekte de 3,9'u yakalayarak G20 ülkeleri arasında ilk 5'in içinde yer alıyorsa bu bi şeyi gösterir; Türkiye güçleniyor. Türkiye'nin büyüyüşünü durdurmak mümkün değil. Bununla kalmıyoruz, bir de biz vatandaşımıza, biz halkımıza özellikle mağdur olmayacak şekilde ekonomik desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak burada tabi ciddi bir sorun yaşıyoruz. Özellikle medya, yatıyorlar kalkıyorlar belli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan market de market yaptıkları iş bu. Bu marketlerle ilgili bu gerek zincir marketlerle gerek diğer marketlerle alakalı, işte fiyatlar birinde şöyle birinde böyle söyledikleri bu. Bu hafta yaptığımız Kabine toplantısında da arkadaşlarımıza söyledim. Dedim ki, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız, daha da farklı hale getireceğiz. Bütün mesele özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Bunun yanında bakıyorsunuz birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, bunları da kontrol mekanizmalarımızla Fiyat Komitesi'ni kurarak, Fiyat İstikrar Komitesi ile de bunların takibini yapacağız.

Muhalefetin açıkladıkları değişiklik teklifleri insanların gerçek sorunlarına çözüm getirmek yerine yine söylüyorum 6'lı masanın taraflarının siyasi çıkarları koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahiptir. Tabi orada şimdi sıfır virgüllü olanlar var, 1 olanlar var. Onlara da ne diyolar, bak senin sıfır virgül şu kadar ama şimdi biz yapacağımız bu değişiklikle sana da bir kıyağımız olacak. Dolayısıyla burada el ele verip yola devam edeceğiz. Yaptıkları iş bu. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı, millete hizmet yolunda daha neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde. Biliyorsunuz biz ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak yeni özgürlükçü sivil bir anayasaya kavuşturmak için epeydir uğraşıyoruz.

Yaptığımız tekliflerin önü ya Meclis safhasında çıkmaza sokularak ya da görmezden gelinerek hep kapatıldı. Bunların gittikleri yer neresidir? Her zaman Anayasa Mahkemesi, hep orası. Meclis'te görüşmeler yapılır oradan doğru Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi yeni düzenlemede bir de şunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı herhangi bir iade vesayire yapamayacak. Bu Cumhurbaşkanı niye var? Bunların şimdi hazırladıkları tezgah böyle. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir anlayış yok. Fakat çok partili demokraside işte biz bunları geçmişte yaşadık vardı şimdi var. Ama şimdi bir şey daha gerekiyor birilerine Başbakanlık vermeleri lazım. Başbakanlık verme noktasında da Başkanlık sisteminde tabi bu yok. Başkanlık sisteminde ne var? Başkan Yardımcısı var. Başbakan yok, ama birileri de Başbakanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde Başbakan bir yere koyabiliriz. Anlayış bu. Hayırlı olsun, bizim böyle bir derdimiz yok. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceğine dair hiç bir hayallerinin, hiç bir vizyonlarının, hiç bir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir.

Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal, ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamazı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken fırsat bulursan bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor. Sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran tek bir vizyon ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon nerede vizyon Şanlıurfa'da oradan göreceğiz. Halbuki biz Kılıçdaroğlu'nun iddialı sözlerine bakarak nihayet vizyonlarımızı bu hafta da Konya'da göstedik, Gaziantep'te gösterdik, Atvin'de gösterdik, Togg'da gösterdik. Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanına. Ben de başkana dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da yanına alacaksın. Verdiği cevap ne biliyor musunuz? O gelecekse ben gelmem. Varank, senden baya çekiniyor.

Netice itibarıyla önümüzdeki tek somut gerçek bizim Türkiye Yüzyılı onların da eski Türkiye dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı onların ise yönetilemeyen bir Türkiye'yi taahhüt ettiğidir. Milletin değil ittifak ortaklarının ihtiyaçları için anayasa hazırlayan bir kafanın yönetime gelirse ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Aslına bakılırsa bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır.

Düşündükleri bu. Size biz paravan şirket kurdurmayız. İlkeler yerine çıkarlarının buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Tükiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleriyle soruyorum nasıl mücadele verebilir. Akdeniz'deki diplomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl koruyabilir? Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli rolünü nasıl yürütebilir? Avrup ve Amerika ile ilişkilerini nasıl eşit zeminde sürdürebilir? Diplomasi diyoruz değil mi bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'deki deniz ve hava sahalarıyla ilgili haklarını nasıl savunabilirler? Egemenlik haklarına yönelik saldırılarla nasıl başa çıkabilirler? Ekonomik tetikçilerinin tuzaklarını nasıl bozabilir? Üstüne yüklenen onca yükün altından bunlar nasıl kalkabilir? Geleceğine yönelik umutlarını bunlar nasıl hayata geçirebilir? Özetle bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir? Milletimiz elbette bu tabloyu görüyor, değerlendiriyor bize düşen karşımızdaki ittifakın millet ifadesinin altına gizlemeye çalıştığı gerçek yüzünün ortaya çıkması için çalışmaktır.

Açıp bakın anayasa tekliflerine bunlarla ilgili en küçük bir şey yok. Çünkü böyle bir dertleri böyle bir niyetleri, böyle bir gayretleri de yok. Milletimiz bu ülkeyi Cumhur İttifakı seçimde başarısız olsun AK Parti iktidardan gitsin, Erdoğan kaybetsin de sonra ne olursa olsun diyen bir zihniyete asla teslim etmez. Kendisinin ve evlatlarının geleceğini düşünen hiç bir vatandaşımız bunlara itibar etmez. Sadece gülüp geçer. Aslına bakılırsa sadece iktidarın hayalini kurarak, kıyısından köşesinden yakaladıkları yetkileri hoyratça kullanarak sergiledikleri kibir, nobranlık, küstahlık bile CHP ve şükerasının maskesini düşürmeye yeterlidir. İnşallah seçim gününe kadar hep birlikte göstereceğimiz gayretle bu maskeyi tamamen indirmiş, kirli hırsları, riyakarlıkları, sinsi hesapları hep beraber ortaya dökmüş olacağız.