Erdoğan Dibeybe'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi yaptı.
Güncel 14.05.2021, 08:13
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.
AA
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