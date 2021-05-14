Erdoğan Dibeybe'yle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in, Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

AA