Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı yapacak.
Güncel 24.12.2021, 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.
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