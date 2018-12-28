Erdoğan: Esed psikolojik eylem içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz.Ali camiinde kıldığı cuma namazı çıkışı basına yaptığı açıklamada Esed güçlerinin Münbiç'e girdiği iddiaları üzerine, "Esed psikolojik eylem içinde" dedi.

Erdoğan, Moskova yada Soçi ziyareti yapabileceğini ve Rusya lideri Vladimir Putin ile bir görüşme yapabileceğini söyledi.

"Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır. Hedefimiz terör örgütlerinin bize yakın bölgeden çıkmasıdır" diyen Erdoğan eski ABD lider iBarack Obama'nın verdiği hiçbir sözü tutmadığını belirtti.

Erdoğan açıklamasında, "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şu şekilde:

"Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz."

"Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."

Pakistan FETÖ kararı ve Azerbaycan müjdesi

Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etme karar tasarısı hakkında da konuşan Erdoğan FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na teslim aşamasının önemine dikkat çekerken yakın bir gelecekte Azerbaycan'dan da güzel haberler geleceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz." dedi

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 14:46