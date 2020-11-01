Erdoğan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

“DEVLET BÜYÜĞÜMÜZÜ UĞURLUYORUZ”

Burada kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Değerli Müslümanlar. Şu anda bir devlet büyüğümüzü, başbakanımızı ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Nasıl ki Mesut beyi şu an uğurluyorsak. Bizler için de aynı akıbet gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşaAllah. Ve Mesut beyin de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz dayanışmamız en büyük zenginliğimiz olacaktır” dedi.



Eski Başbakan’ın cenazesi camideki namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedilecek.